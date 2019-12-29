Ankara-Kayseri karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara-Kayseri karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Ankara-Kayseri karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

6 saat önce

Ankara-Kayseri karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara-Kayseri karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Ankara- Kayseri karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kayseri'den Kırşehir'e gelmekte olan H.H.T. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İnanç köyü yakınlarında takla attı. Ankara-Kayseri karayolu yakınlarında meydana gelen kazada sürücü H.H.T. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kafa travması geçirdiği öğrenilen H.H.T.'nin tedavisi devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Kayseri, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
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