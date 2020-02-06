Ankara kaza sonrası yolda önlem alırken otomobil çarpan sürücü öldü - Son Dakika

Kaza sonrası yolda önlem alırken otomobil çarpan sürücü öldü

ANKARA'da, otomobiliyle hasarlı kazaya karışan sürücü Hasan Doğan, yolda önlem almaya çalışırken, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Hasan Doğan yönetimindeki 06 LZK 38 plakalı otomobil, su birikintisine girerek aynı yönde giden 06 BIE 106 ve 06 BDL 656 plakalı otomobillerle çarpıştı. Araçlarda hasar oluşurken, başka kaza olmaması için yolda önlem almak için aracından inen Hasan Doğan'a, arkadan gelen Doruk Tümer'in kullandığı 06 AGD 657 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin yaklaşık 30 metre sürüklediği Doğan, hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken sürücü Doruk Tümer, gözaltına alındı.