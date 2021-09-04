Ankara Keçiören Belediyesinin sosyal paylaşım mağazası yüzleri güldürüyor

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan Sosyal Paylaşım Mağazası düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

"İhtiyaca göre giysi"

Keçiören Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı ve Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü işbirliğinde yapılan araştırmalar neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler Keçiören Belediyesi Sosyal Paylaşım Mağazasından faydalanabiliyor. Aileler, mağazada görevli sosyolog ve psikologların nezaretinde çocuk sayısına ve gelir durumuna göre belirlenen sayıda giysi alabiliyor.

"Beyaz eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor"

Vatandaşların kullanmadıkları ihtiyaç fazlası beyaz eşyalar da Keçiören Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu kapsamda beyaz eşyalarını paylaşmak isteyen vatandaşlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunuyor. İhtiyaç sahibi ailelerin de başvuruları göz önünde bulundurularak koordinasyon sağlanıyor ve aynı gün içinde beyaz eşya söz konusu adresten alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

"Geri dönüşüme katkı"

Bu arada belediye ekipleri deforme olmuş ve kullanılmayacak durumda olan giysileri ayrı bir yerde toplayarak Türk Kızılayından gelen ekiplere teslim ediyor. Böylece geri dönüşüme de katkı sağlanmış oluyor. Sosyal Paylaşım Mağazası'nda denetimlerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız. Pandemi döneminde yaşanan iş ve gelir kaybı dolayısıyla birçok hizmetimiz oldu. Sosyal Paylaşım Mağazamızı daha da büyüterek hizmet vermeye devam edeceğiz. " dedi.

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