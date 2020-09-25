Ankara Keçiörengücü: 0-0 - Son Dakika

Ankara Keçiörengücü: 0-0

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Koray Gençlerler (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Murat Tuğberk Curbay (xxx)ADANASPOR: Karacic (xx)- Eren Korkmaz (xx), Donkor (xx), Furkan (xx), Canberk (xx), Umut (x)(Dk. 64 Sami Can (x), Celil (x)(Dk. 76 Ryan (?), Uğurcan (xx), Ömer (x)(Dk.

Ankara Keçiörengücü: 0-0, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Koray Gençlerler (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Murat Tuğberk Curbay (xxx)ADANASPOR: Karacic (xx)- Eren Korkmaz (xx), Donkor (xx), Furkan (xx), Canberk (xx), Umut (x)(Dk. 64 Sami Can (x), Celil (x)(Dk. 76 Ryan (?), Uğurcan (xx), Ömer (x)(Dk. 64 Belem (x), Eren Keleş (x)(Dk. 85 Ozan (?)ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx)- Samet (x), Fatih (x), Abdulkadir (xx), Soner (xx), Süleyman (x)(Dk. 90 Erdal (?), Cem (x)(Dk. 79 Barış (?), Burak (x)(Dk. 70 Osman (x), Uğur (xx), Dialiba (x)(Dk. 90 Adewale (?), Kone (x)(Dk. 46 Dodoo (x)SARI KARTLAR: Eren Korkmaz, Uğurcan, Belem (Adanaspor), Uğur, Burak (Ankara Keçiörengücü)KIRMIZI KART: Dk. 66 Samet AkaydınTFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.30'uncu dakikada Adanaspor'un atağında Umut, rakip savunmanın arkasına sarkan Ömer'e ara paso gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.37'inci dakikada Ankara Keçiörengücü'nün sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Soner topu ceza sahasına ortaladı. Uğur'un sağ çaprazdan uzak köşeye şutunda top üstten auta çıktı.67'nci dakikada Adanaspor'da aldığı ara pasıyla ceza sahasına giren Ozegovic'i formasından çeken Samet, kırmızı kart gördü.

Karşılaşma, golsüz sonuçlandı.


- Adana

KEÇİÖRENGÜCÜ, Adanaspor, Ankara, Ocak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 21:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü: 0-0 - Son Dakika Spor

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