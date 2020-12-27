Ankara Keçiörengücü: 0-0

73'üncü dakikada sağ kanattan atak yapan Keçiörengücü'nde, Barış Yılmaz çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, Dodoo kale önünde topa dokunsa da meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

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