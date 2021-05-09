TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 3

TFF 1. Lig 34. haftasında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadele, konuk ekip Keçiörengücü'nün 3-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Cem Ekinci, ceza sahası içinde seken topa sert vurdu. Top üst direğe çarparak, saha içine geri döndü.

15. dakikada sağ kanattan gelen Ankara Keçiörengücü, Burak Aydın'ın ceza saha dışından çektiği şutta top az farkla auta gitti.

22. dakikada Eren Güler'in pasında topla buluşan Burak Kapacak, ceza sahası içinden sert bir şutunu kaleci kaleci Metin, kontrol etti.

25. dakikada Emirhan Aydoğan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak Kapacak, plase bir vuruş yaptı. Top kalenin yanından auta çıktı.

30. dakikada Eren Güler'in pasına iyi hareketlenen Burak Kapacak, bu kez sol çaprazdan kaleyi yokladı. Top kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

33. dakikada savunma arkasına iyi sarkan Soner Gönül, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Soner, topu kalecinin kapattığı köşeden ağlara gönderdi. 0-1

37. dakikada Emirhan Aydoğan, yaklaşık 30 metreden çok sert bir şut çekti. Kaleci Metin Uçar, topu iki hamlede zor kontrol etti.

45. dakikada Uğur Utlu'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Melik Derin, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 0-2

67. dakikada Muharrem'in vuruşunda kale direğinin dibinde bulunan Cem Ekinci topa dokunamayınca, Ankara Keçiörengücü mutlaka gol pozisyonundan yararlanamadı.

73. dakikada Emirhan Aydoğan'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Batuhan Kör, kaleciyi geçemedi.

77. dakikada Cem Ekici'nin pasında Bilal Budak kale önünde topa vurdu. Kaleci Talha Yakın topu iki hamlede kontrol etti.

85. dakikada Mehmet Dingil'in pasında topla buluşan Bilal Budak, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

90+1. dakikada Emirhan Aydoğan uzaktan sert vurdu. Kaleci Muhammed Birkan Tetik, topu güçlükle kornere çeldi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler xxx, Selahattin Altay xxx, Gökhan Memişoğlu

Bursaspor: Canberk Yurdakul x (Talha Yakın dk. 46 xx), Onur Atasayar xxx (İsmail Can Çavuşluk dk. 78 x), Emirhan Aydoğan xx, Burak Kapacak xxx, Ozan İsmail Koç x (Çağatay Yılmaz dk. 46 xxx), Aykut Akgün xx, Taha Altıkardeş xxx, Furkan Emre Ünver x, Burak Altıparmak xx, Eren Güler x (Batuhan Kör dk. 46 xxx), Tuğbey Akgün x (Vefa Temel dk. 46 xx)

Yedekler: Ramazan Keskin, Hasan Basri Ünal, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş, Hamza Baran Arıkan

Teknik Direktör: Mustafa Er

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xxxx (Muhammed Birkan Tetik dk. 63 xx), Mehmet Dingil xxxx, Ogün Bayrak xxx (Haşim Sarman dk. 55 xx), Soner Gönül xxx (Muharrem Cinan dk. 55 xxx), Süleyman Olgun xxx, Burak Aydın xxx, Fatih Solmaz xxx, Uğur Utlu xxx (Bilal Budak dk. 63 xxx), Barış Alper Yılmaz xxx (Melik Derin dk. 25 xxx), Cem Ekinci xxx, Emeka Friday Eze xxx

Yedekler: İrfan Akgün, Diabang Dialiba, Bilal Budak, Sadio Diallo, Ilir Mustafa, Edin Hamidovic

Teknik Direktör: İlker Püren

Goller: Soner Gönül (dk. 33), Melik Derin (dk.45), Bilal Budak (dk. 85) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Emirhan, Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Mehmet Dingil (Keçiörengücü) - BURSA