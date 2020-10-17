Goller: Dk. 45 Murat Kula (Kendi kalesine) (Ümraniyespor), Dk. 62 Süleyman Olgun (Penaltıdan), Dk. 75 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü)

Çaykur Rizespor, sahasında Ankaragücü'nü geriden gelerek 5-3 mağlup etti

Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi