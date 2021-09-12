Ankara Keçiörengücü: 2-0

STAT: Samsun 19 Mayıs

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı, Yakup Özhan

YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut, Ali, Tomane (Dk. 80 Çinari), Gökhan (Dk. 36 Melih Okutan ), Recep, Boli, Yasin (Dk. 80 Berk), Soner, Hasan, Fofana (Dk. 56 Mehmet), OsmanANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Eray, Tayfun, Diallo (Dk. 46 Ackah), Ogün, Vusal (Dk. 73 Hamza), Fatih , Uğur (Dk. 46 Ali Yavuz), Talha, Olawoyin (Dk. 73 Mirza), Nzeza (Dk. 58 Ömer), EzeGOLLER: Dk. 22 Hasan, Dk. 66 Tomane (Yılport Samsunspor )SARI KARTLAR: Yasin, Recep (Yılport Samsunspor), Uğur, Fatih ( Ankara Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 4'üncü haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada Hasan, 66'ncı dakikada Tomane kaydetti.22'nci dakikada karşılaşmanın gelişen ilk tehlikeli atağı Yılport Samsunspor adına golle sonuçlandı. Ceza sahası önünde rakibinden sıyrılarak şutunu atan Tomane'nin vuruşu kaleciden de sekerek direkten döndü. Topu iyi takip eden Hasan Kılıç pozisyonu golle sonuçlandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.25'inci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında içeri çevrilen topa dokunan Tomane'nin şutunu kaleci Eray çıkardı.31'inci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında Gökhan topu ceza sahasına girmekte olan Yasin'e bıraktı. Yerde kalan ve penaltı bekleyen Yasin'e maçın hakemi Çağdaş Altay, kendisine aldatmaya yönelik hareketi sebebiyle sarı kart gösterdi.45+4'üncü dakikada Yılport Samsunspor'da Yasin topu ceza sahası içerisindeki takım arkadaşı Tomane ile buluşturdu. Tomane'nin dönüp vurduğu topu kaleci Eray çıkardı.55'inci dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahasında topa yükselen Hasan, topu arkadaki Fofana bıraktı. Müsait durumda topa vuran Fofana'nın vuruşu az farkla auta çıktı.60'ıncı dakikada gelişen Yılport Samsunspor atağında sağ kanatta topla buluşan Melih Okutan uygun durumdaki Yasin'in gördü. Oyuncunun şutu üstten auta çıktı.66'ncı dakikada Yılport Samsunspor ikinci golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Mehmet'in ortasına iyi yükselen Tomane, takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı.83'üncü dakikada gelişen Yılport Samsunspor atağında sağ kanatta topla buluşan Melih Okutan'ın çaprazdan şutu kaleci Eray'da kaldı.87'nci dakikada rakip kaleye ilk kez etkili gelen Ankara Keçiörengücü'nde ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze'nin şutunu Yılport Samsunspor kalecisi Aykut kornere çeldi.

Karşılaşma 2-0 Yılport Samsunspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

- Budanoğlu