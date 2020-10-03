Ankara Keçiörengücü, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, orta saha hattına Sancaktepe FK'den 24 yaşındaki İrfan Akgün, kanat hattına yine aynı takımdan 22 yaşındaki Ogün Bayrak transfer edildi.

Kulübün Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine futbolcular ile Keçiörengücü İdari Menajeri Abuzer Şahin katıldı.