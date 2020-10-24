Ankara Keçiörengücü: 4-2 - Son Dakika

Ankara Keçiörengücü: 4-2

24.10.2020 21:57
Ankara Keçiörengücü: 4-2, System.String[]

STAT: Samsun 19 MayısHAKEMLER: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Özcan Sultanoğlu, Aytaç GeçgelYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Kerem, Erkam, Veli, Caner (Dk.77 Erhan), Ferhat (Dk.78 Ercan), Vukan, Kubilay (Dk.68 Oğuz), Burak (Dk.73 Gyasi), Guido, Nadir (Dk.

STAT: Samsun 19 Mayıs

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Özcan Sultanoğlu, Aytaç Geçgel

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Kerem, Erkam, Veli, Caner (Dk.77 Erhan), Ferhat (Dk.78 Ercan), Vukan, Kubilay (Dk.68 Oğuz), Burak (Dk.73 Gyasi), Guido, Nadir (Dk.71 Ahmethan)ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin, Samet, Süleyman (Dk.80 Joseph Dodoo), İrfan (Dk.46 Burak Aydın), Abdulkadir, Uğur, Soner, Mert, Famoussa, Barış (Dk.66 Arb Manaj), CemGOLLER: Dk.49 Nadir, Dk.54 Burak, Dk.90+1 Gyasi, Dk.90+4 Oğuz (Yılport Samsunspor) - Dk.51 Famoussa Kone, Dk.90+5 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü)SARI KARTLAR: Erkam, Burak,  (Yılport Samsunspor) - Burak Aydın, Süleyman Olgun (Ankara Keçiörengücü)TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti.8'inci dakikada Burak Çalık'ın ceza sahasına yaptığı ortada Caner'in gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.17'nci dakikada İrfan Akgün'ün kullandığı serbest vuruşta top defansa çarparak kornere çıktı.38'inci dakikada Caner Arıcı'nın yerden yaptığı ortada defansa çarpan top üst direkten oyun alanına geri döndü.40'ıncı dakikada Caner Arıcı'nın ceza sahasına yerden yaptığı ortada Nadir'in vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.49'uncu dakikada Yılport Samsunspor atağında Burak Çalık'ın ceza sahasına yaptığı ortada İlyas Kubilay'ın şutunda kaleciden dönen topu Nadir ağlarla buluşturdu: 1-0. 51'inci dakikada Ankara Keçiörengücü takımının geliştirdiği atakta Famoussa Kone meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:  1-1. 54'üncü dakikada İlyas'ın ceza sahasına yaptığı ortada Burak Çalık'ın vuruşu ağlarla buluştu:  2-1.66'ncı dakikada Yılport Samsunspor atağında defansın arkasına atılan topa iyi koşu yapan Burak Çalık'ın vuruşunda kaleci topu son anda kurtardı.85'inci dakikada Edwin Gyasi'nin kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.86'ncı dakikada Ahmethan'ın ceza sahasına yerden yaptığı ortada Gyasi'den önce defansın araya girmesiyle top kornere çıktı.89'uncu dakikada Vukan'ın ara pasıyla buluşan Ahmethan Köse'nin ceza sahasına girer girmez çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.90'ıncı dakikada Oğuz'un pasıyla buluşan Gyasi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1. 90+4'üncü dakikada Vukan'ın vuruşunda kaleciden dönen topa Oğuz Gürbulak'ın düzgün şutunda top ağlara gitti: 4-1. 90+5'inci dakikada Ankara Keçiörengücü atağında Cem Ekinci'nin vuruşunda top ağlarla buluştu:  4-2.

Ankara Keçiörengücü: 4-2
Ankara Keçiörengücü: 4-2
Ankara Keçiörengücü: 4-2
Ankara Keçiörengücü: 4-2
Ankara Keçiörengücü: 4-2
Ankara Keçiörengücü: 4-2
Ankara Keçiörengücü: 4-2
Ankara Keçiörengücü: 4-2
Ankara Keçiörengücü: 4-2
Ankara Keçiörengücü: 4-2
Ankara Keçiörengücü: 4-2
Ankara Keçiörengücü: 4-2
Ankara Keçiörengücü: 4-2
Ankara Keçiörengücü: 4-2
Ankara Keçiörengücü: 4-2

KEÇİÖRENGÜCÜ, Samsunspor, Oğuz Burak , Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü: 4-2 - Son Dakika Spor

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