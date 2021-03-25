Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 28. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akhisarspor galibiyetinin ardından milli maçlar nedeniyle verilen arada üç gün izin yapan Ankara Keçiörengücü, çalışmalarına Aktepe Tesisleri'nde başladı.

Mor-beyazlılar, teknik direktör İlker Püren yönetimindeki antrenmanı yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, pas çalışmalarının ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.