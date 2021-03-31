Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
31.03.2021 19:19
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 28. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 28. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra taktik çalışma yaptı.
Yaklaşık 1,5 saat süren idman, pas ve şut çalışmalarının ardından tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
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