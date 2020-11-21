Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 10. haftada yarın Akhisarspor'u konuk edeceği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mor-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, koordinasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma oyununun ardından yarı sahada yaptığı taktik ağırlıklı maçla Akhisarspor maçı hazırlıklarını bitirdi.

Başkent temsilcisinin bugünkü antrenmanını küçük bir taraftar da babasıyla tribünden izledi. Ankara Keçiörengücü antrenmanını izlemek için tesislere gelen baba ve oğula Ankara Keçiörengücü ekibi onları kırmayarak kapılarını açtı. Babasının yanında idmanı baştan sona izleyen küçük taraftarın çok mutlu olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu'nun "Soğuk havaya rağmen takımımızın Akhisarspor maçı hazırlıklarını izlemek isteyen küçük taraftarımıza babası ile birlikte kapılarımızı açtık. Küçük taraftarımız baştan sona çalışmayı izledi. Onun mutlu olması bizleri daha çok mutlu etti." açıklaması paylaşıldı.