Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 27. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 27. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı. Başkent ekibinde, Eskişehirspor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular dinlenirken, antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

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