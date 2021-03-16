Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 27. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Keçiören Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.
Yaklaşık 1,5 saat süren idman, dar alanda yapılan taktik ve pas çalışmalarının ardından tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA
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