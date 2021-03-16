Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, dar alanda yapılan taktik ve pas çalışmalarının ardından tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 27. haftasında 21 Mart Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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