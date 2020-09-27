Ankara Keçiörengücü, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı.

Sezona 2 galibiyet, bir beraberlikle başlayan ve lider konumda bulunan başkent ekibinde, cuma günü Adanaspor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular dinlenirken, antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.