Ankara Keçiörengücü, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü
07.04.2021 20:19
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 29. haftasında 9 Nisan Cuma günü sahasında Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 29. haftasında 9 Nisan Cuma günü sahasında Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mor-beyazlı futbolcular, Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktik çalışması yaptı.
Başkent ekibinin idmanı yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
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