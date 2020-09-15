Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig'in başkent derbisinde Ankara Keçiörengücü, 20 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Aktepe Stadı'nda Ankaraspor'u konuk edecek.

İdmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçilirken, ardından gruplar halinde yapılan turnuvada oyuncuların hırslı tavırları dikkat çekti. Günün tek çalışması dar alanda oynanan yüksek tempolu oyunla son buldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ikinci haftada derbi maçta konuk edeceği Ankaraspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

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