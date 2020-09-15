Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ikinci haftada derbi maçta konuk edeceği Ankaraspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Ankara Keçiörengücü'nün antrenmanı, teknik direktör İlker Püren yönetiminde ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
İdmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçilirken, ardından gruplar halinde yapılan turnuvada oyuncuların hırslı tavırları dikkat çekti. Günün tek çalışması dar alanda oynanan yüksek tempolu oyunla son buldu.
TFF 1. Lig'in başkent derbisinde Ankara Keçiörengücü, 20 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Aktepe Stadı'nda Ankaraspor'u konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 17:15 - Kaynak: AA
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