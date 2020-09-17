Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 20 Eylül Pazar günü derbi maçta konuk edeceği Ankaraspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 20 Eylül Pazar günü derbi maçta konuk edeceği Ankaraspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Ankara Keçiörengücü'nün antrenmanı, teknik direktör İlker Püren yönetiminde ısınma çalışmasıyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular taktik ve sprint çalışması yaptı. Günün tek çalışması dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

Son Dakika

Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı

Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti

Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı

Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim

Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti

Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez

Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü

Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı