Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 20 Eylül Pazar günü derbi maçta konuk edeceği Ankaraspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Çabukluk ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, antrenman sonrası teknik ekibe ve futbolculara baklava ikram etti.