Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı
23.01.2021 16:37
TFF 1. Lig'in 18. haftasında yarın Beypiliç Boluspor'u konuk edecek Ankara Keçiörengücü, hazırlıklarını tamamladı.
TFF 1. Lig'in 18. haftasında yarın Beypiliç Boluspor'u konuk edecek Ankara Keçiörengücü, hazırlıklarını tamamladı.
Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Antrenman, top kapma ve pas organizasyonlarının ardından tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.
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