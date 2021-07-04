Ankara Keçiörengücü, Boluspor'dan Hamza Gür'ü kadrosuna kattı

Ankara Keçiörengücü, Bolusporlu oyuncu Hamza Gür'ü transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Boluspor forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncu Hamza Gür ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz son olarak Boluspor forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu Hamza Gür ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Hamza'ya, kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.