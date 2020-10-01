Ankara Keçiörengücü'nden Azerbaycan'a bayraklı destek

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, antrenman öncesi Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına, Azerbaycan ve Türk bayrağı açarak tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi futbolcular "Biz Tek Millet, İki Devletiz, yanındayız Can Azerbaycan" diyerek Azerbaycan'a destek verdi.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman, ısınma, ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.