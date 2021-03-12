Ankara Keçiörengücü, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
12.03.2021 17:31
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Eskişehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Eskişehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.
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