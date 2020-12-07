Ankara Keçiörengücü, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'de topladığı 24 puanla lider konumda bulunan başkent ekibinde, Altınordu ile yapılan son maçta forma giyen oyuncular dinlenirken, antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 13. haftasında 9 Aralık Çarşamba günü sahasında Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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