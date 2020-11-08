Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika

Ankara Keçiörengücü maçının ardından

08.11.2020 16:20
Ankara Keçiörengücü maçının ardından, System.String[]

TFF 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Eskişehirspor evinde Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Eskişehirspor evinde Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik adamları değerlendirmelerde bulundu.

Takımının özverili bir oyun ortaya koyduğunu vurgulayan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Saylan, "Grubun iyi takımlarından birine karşı oynadık. Rakibimizi, hakemleri ve çocukları tebrik ediyorum. Yüreğimiz ile oynadık. İki uzun boylu oyuncumuzun sakatlanması oyun içindeki dengeyi bozsa da çocuklar çok özveriliydi. Üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Galip gelmek istedik ama olmadı. Son dakikalarda pozisyonlar bulduk. Kazanabilirdik. Artık yenilmemeyi öğreniyoruz. Kupa maçından sonra inşallah kazanmayı da becereceğiz" dedi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren ise her iki takımın da iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "Bugün gerçekten iki takım da iyi bir oyun ortaya koydu. Eskişehirspor cephesinden bakınca genelde oyunu koruyan, bizi yıpratmaya çalışan bir takım görüntüsü vardı. İlk yarı çok statik kaldık. İkinci yarıya çıktığımızda basit bir hatadan rakip öne geçti. Benim genelde en tedirgin olduğum maçlar bu tarz maçlardır. Golü yedikten sonra yapmış olduğumuz değişikliklerle topa sahip olan, maçı kazanmak için elinden geleni yapan bir takım vardı. Burada 2 puan kaybettik. Oyuncularımızın da milli maç arasında 90 dakika boyunca iyi top oynayan bir duruma gelmesi gerekiyor. Bu şekilde olursak bu ligin en çok korkulan takımları arasında yer alacağız" diye konuştu.

Ankara Keçiörengücü maçının ardından
Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, KEÇİÖRENGÜCÜ, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika Spor


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