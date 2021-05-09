- Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz: "Play-Off'a kalmak istiyorduk"

BURSA - TFF 1. Lig'in son haftasında Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nün Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Play-Off'a kalmak istiyorduk. Altınordu da galip geldikten sonra Play-Off'un dışında kaldık" dedi.

Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek ligi tamamlayan Ankara Keçiörengücü'de Teknik Sorumlu Hamdi Yılmaz, karşılaşma sonunda yaptığı değerlendirmede, "Maçı galibiyet ile tamamladık, arzu ve isteğimiz de bugün gelip gelmekti. Tabii Play-Off'a kalmak istiyorduk. Altınordu da galip geldikten sonra Play-Off'un dışında kaldık. Play-Off'a kalan takımlara başarılar diliyorum. Bugün iyi bir oyun ve iyi bir galibiyet ile sezonu kapattık. İyi bir sezon geçirdik, iyi maçlar oynadık. İnşallah bundan sonraki sezonları, daha iyi, daha rahat daha bir şekilde geçirip bir üst ligi hedefleriz" ifadelerini kullandı.