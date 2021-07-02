Ankara Keçiörengücü, Medipol Başakşehir'den Yusuf Avcılar'ı kadrosuna kattı

Ankara Keçiörengücü, Medipol Başakşehirli oyuncu Yusuf Avcılar'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibİ, son olarak İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün forması giyen 21 yaşındaki stoper Yusuf Avcılar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz İstanbul Başakşehir FK'den 21 yaşındaki stoper Yusuf Avcılar ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yusuf'a, kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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