Ankara Keçiörengücü'nde, Başkan Sedat Tahiroğlu'ndan baklavalı moral

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ankaraspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Ankara Keçiörengücü'nde, Başkan Sedat Tahiroğlu yapılan antrenman sonrası futbolculara baklava ikram etti.

Ligin ilk haftasında Boluspor'u 1-0 mağlup ederek sezona iyi başlayan Ankara Keçiörengücü, pazar günü konuk edeceği Ankaraspor maçının hazırlıklarını Aktepe Stadı'nda Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, çabukluk çalışmalarının ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Antrenman sonrası Ankara Keçiörengücü'nde renkli dakikalar yaşandı. Başkan Sedat Tahiroğlu, teknik ekibe ve futbolculara baklava ikram etti. Teknik Direktör İlker Püren ise bir jest yaparak takıma soğuk içecek ikram etmesi üzerine futbolcuların, "Böyle ikramı her zaman bekleriz hocam" demeleri üzerine Püren, "Her galip geldiğiniz maç sonrası ikramlarınız benden" diye karşılık verdi. - ANKARA