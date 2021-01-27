Ankara Keçiörengücü'nde başkent derbisi hazırlıkları

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 19. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Ankaraspor ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İlker Püren yönetiminde Aktepe Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.
İdman, taktiksel oyunun ardından saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla sona erdi.
Ankara Keçiörengücü, sezonun ilk devresinde Ankaraspor'u 2-0 mağlup etmişti.
Kaynak: AA
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