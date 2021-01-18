Ankara Keçiörengücü'nde Beypiliç Boluspor maçı hazırlıkları
18.01.2021 22:01
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 18. hafta maçında evinde ağırlayacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 18. hafta maçında evinde ağırlayacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Keçiören Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunu ile çabukluk çalışması yaptı.
Antrenman, tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.
Son Dakika Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan tebrik etti Siyaset sosyoloğu Prof. Dr. Nur Vergin evinde ölü bulundu Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların ismini tek tek verdi Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı