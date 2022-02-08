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Ankara Keçiörengücü'nde çocukların kitap okuma mutluluğu - Son Dakika

Ankara Keçiörengücü'nde çocukların kitap okuma mutluluğu

08.02.2022 17:00

Ankara Keçiörengücü Futbol Akademisi'nde kitap okuyan çocuklar, futbolcularla bir gün geçirme ve yemekle ödüllendirildi.

Ankara Keçiörengücü Futbol Akademisi'nde kitap okuyan çocuklar, futbolcularla bir gün geçirme ve yemekle ödüllendirildi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, projedeki amacın çocuklara kitap sevgisi aşılamak olduğu belirtildi.

Hocaların yaş grubuna uygun olarak seçtiği kitapları okuyan ve özetini hazırlayan öğrenciler, profesyonel A takım ile bir gün geçirerek futbolcularla öğlen yemeğine katıldı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın da katıldığı etkinlik çekilen hatıra fotoğrafların ardından sona erdi.

Ankara Keçiörengücü'nde çocukların kitap okuma mutluluğu
Ankara Keçiörengücü'nde çocukların kitap okuma mutluluğu
Ankara Keçiörengücü'nde çocukların kitap okuma mutluluğu

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Futbol, Ankara, Kitap, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Keçiörengücü'nde çocukların kitap okuma mutluluğu - Son Dakika


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