Ankara Keçiörengücü'nde Eskişehirspor maçı hazırlıkları

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cumartesi günü sahasında Eskişehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibi, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.