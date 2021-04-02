Ankara Keçiörengücü'nde hedef kalan 7 maçı da kazanmak

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, TFF 1. Lig'de kalan 7 maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Püren, başkent ekibinin Youtube kanalına yaptığı açıklamada, ligde son dönemece girdiklerini belirterek, "Birbirinden zorlu müsabakalar bizi bekliyor. O gün daha iyi motive olan işi daha ciddiye alan takımlar sahadan galip ya da puanla ayrılıyor." dedi.

Eflatun-beyazlı takımın genç teknik direktörü, süreci psikolojik olarak iyi yönetirlerse ve müsabakalara iyi motive olabilirlerse başarının geleceğini aktararak, "Önümüzdeki süreçte 7 müsabakayı kazanmaya en yakın takımlardan biri biziz. Çünkü bunun üzerinde çok fazla duruyoruz. Söz konusu karşılaşmaları kazanıp rakiplerimizi bekleyeceğiz. Onların puan kayıplarına göre ilk iki bile olabilir. Ancak play-off'a kalıp oradaki 2 final maçını çok iyi şekilde geçip Süper Lig yükselme hedefimizden hiçbir şekilde sapmış değiliz." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibinden Barış Alper Yılmaz'ın Ümit Milli Takım kadrosunda yer alıyor olmasının kulüp adına mutluluk verici olduğunu anlatan Püren, şunları kaydetti:

"Sezon başında hem yarışmacı takım kimliğine sahip hem de genç oyuncu yetiştirme gibi bir hedefimizin olduğunu söylemiştik. Barış Alper Yılmaz'ın şu anki performansı bizler adına son derece mutluluk verici. Onun bu başarıyı yakalamasında kendi performansı kadar bu kulübün ona sunmuş olduğu hizmetler ve beraber mücadele ettiği arkadaşlarının, teknik ekibin, kulüp başkanımızın emeği de var. Umut ediyorum ki A Milli Takım formasını da giyecek ve uzun süre bu ülkeye hizmet edecek."