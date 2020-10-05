Ankara Keçiörengücü'ne Kosovalı gol kralı

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankara Keçiörengücü, geçtiğimiz sezon Kosova Süper Lig'inde gol kralı olan Arb Manaj ile 3 yıllığına anlaştı.
TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, Kosova Süper Lig takımlarından KF Trepca 89 forması giyen 22 yaşındaki santrfor Arb Manaj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç santrafor geçen sezon çıktığı 29 maçta attığı 17 gol ile gol krallığında zirvede yer almıştı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:23 - Kaynak: İHA
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