Ankara Keçiörengücü'nün Bolu kampı başladı

TFF 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa başladı. Teknik Direktör İlker Püren, "Heyecanımızı ligin tamamına yayacak bir konsantrasyon seviyesine ulaşmak için son derece planlı ve ciddi bir hazırlık dönemine girdik" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa başladı. Teknik direktör İlker Püren yönetiminde günde çift antrenmanla teknik ve taktik çalışmalar yapacak olan ekip, 13 Ağustos'a kadar Gerede'de hazırlıklarını sürdürecek. Bugün ilk antrenmanlarını gerçekleştiren Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör İlker Püren, "Bugün çalışmalarımızın ilk günü. Heyecanlıyız. Geçtiğimiz sezonun bence çok iyi değerlendirdik. Hedefi son anda kaçırdık ama oyunsal olarak insanları doyurduk diye düşünüyorum. Hem yarışırken hem de genç futbolcularımızın performansı ve uzun süre bu kulübe hizmet edecek olması büyük bir şanstı diye düşünüyorum. Başlangıç itibariyle bu heyecanımızı ligin tamamına yayacak bir konsantrasyon seviyesine ulaşmak için son derece planlı ve ciddi bir hazırlık döneminin içine girdik. Beni sevindiren kurumsal bir kulüp yapısı içerisinde sadece futbolun konuşulduğu, futbola odaklandığımız bir ortamda çalışıyoruz. Bu çalışma ortamı da bizim başarımızın başlıca sebeplerinden bir tanesi. İnşallah bu sene de sadece futbola odaklandığımız, futbol konuştuğumuz, oyuncuların sadece taktiksel davranışlar ve antrenman ciddiyetine odaklandığı bir yıl olur. Kadromuzun geneline yakınını koruduğumuz ve aynı teknik ekiple ikinci sene devam edilen bir yapı. Bunun çok büyük avantajları var. Bu avantajları bu sene sahaya daha fazla yansıtacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Transferde aceleci değiliz"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Püren, "Transferlerde aceleci değiliz. Çünkü 1-2 mevki transfer yapıp transferimizi kapatacağız. Keçiörengücü kulübü genç oyuncuları fırsat bulduğu ve bizlerin de onlara değer verdiği bir yapı içerisinde. O yüzden alt liglerden aldığımız, altyapıdan transfer ettiğimiz oyuncuların performansını merakla bekliyorum. Eğer onlardan bir parça ışık görürsem belki yapacağım transferleri erteleyip onlar üzerinden önümüzdeki sezonu götürebilirim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU