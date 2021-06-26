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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Püren: Transferde aceleci değiliz - Son Dakika

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Püren: Transferde aceleci değiliz

26.06.2021 19:58
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Püren: Transferde aceleci değiliz, System.String[]

Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü İlker Püren, "Transferlerde aceleci değiliz. Çünkü 1-2 mevki transfer yapıp transferimizi kapatacağız.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü İlker Püren, "Transferlerde aceleci değiliz. Çünkü 1-2 mevki transfer yapıp transferimizi kapatacağız. Keçiörengücü kulübü genç oyuncuları fırsat bulduğu ve bizlerin de onlara değer verdiği bir yapı içerisinde" dedi.

TFF 1'inci Lig ekibi Ankara Keçiörengücü Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarına başladı. İlçede bulunan bir otele ait sahalarda günde çift antrenman yapan Ankara Keçiörengücü oyuncuları, akşam antrenmanında ısınma koşusu yaptı. Teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda daha sonra taktik çalışması yapıldı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan İlker Püren, "Bugün çalışmalarımızın ilk günü. Heyecanlıyız ilk günkü gibi. Geçtiğimiz sezonun bence çok iyi değerlendirdik. Hedefi son anda kaçırdık. Ama oyunsal olarak insanları doyurduk diye düşünüyorum. Hem yarışırken, hem de genç futbolcularımızın performansı ve uzun süre bu kulübe hizmet edecek yapıda olması büyük bir şanstı diye düşünüyorum. Başlangıç itibariyle bu heyecanımızı ligin tamamına yayacak bir konsantrasyon seviyesine ulaşmak için son derece planlı ve ciddi bir hazırlık döneminin içine girdiğimiz ifade etmek istiyorum. Beni sevindiren kurumsal bir kulüp yapısı içerisinde sadece futbolun konuşulduğu, futbola odaklandığımız bir ortamda çalışıyoruz. Bu çalışma ortamı da bizim başarımızın başlıca sebeplerinden bir tanesi. İnşallah bu sene de sadece futbola odaklandığımız, futbol konuştuğumuz, oyuncuların sadece taktiksel davranışlar ve antrenman ciddiyetine odaklandığı bir yıl olur. İzleyenlere geçen seneden daha hızlı, daha baskılı ve taktiksel olarak 1-2 plan daha fazladan sahaya yansıtan bir Keçiörengücü olacak diyorum" dedi.

"13 AĞUSTOS'A KADAR BOLU'DA OLACAĞIZ"13 Ağustos'a kadar Bolu'da kamp yapacaklarını belirten Püren, "Daha önce sentetik sahada çalışıyorduk. Artık sentetik sahaların doğal çime dönüşme gerekliliği ortaya çıktı. Bu nedenle sahamız kalktı ve doğal çim çalışmaları başladı. Bu ortamda Ankara'ya dönmek şu anda mümkün değil. 13 Ağustos'a kadar Bolu'da olacağız. Sadece 2'şer günlük aralarla oyuncuları dinlendirip aileleriyle vakit geçirmelerini sağladıktan sonra genel olarak hep Bolu'da kamp çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu."TRANSFERLERDE ACELECİ DEĞİLİZ"Keçiörengücü'nün geçen sezonki performansıyla iddialı kulüpler arasına girdiğini anlatan Püren, şöyle devam etti:

"İlk bakıldığı zaman Keçiörengücü iddialı ekipler arasında yer almıyordu. Ligde nasıl bir performans sergileyeceğimiz merak konusuydu. Oynadığımız oyun ve kulüp yapımızla biz iddialı konuma geldik. Hem kulüp başkanımız hem de teknik ekip olarak bizler, personelimiz ve çok ciddi mücadele eden oyuncu grubumuzla bu iddiamızı kendimiz ortaya koyduk. Önümüzdeki yıl beklentiler arttı bizden. Giden oyuncularımız ciddi transfer teklifleri alıp gittiler. Aslında bundan biraz buruk, biraz da mutluyum. Oyuncularımızın değer görmesi demek ki onlarla birlikte doğru işler yaptığımızın bir göstergesi. Onun neticesinde sezon biter bitmez başkanımızla bir araya gelip önümüzdeki sezonun planlamasıyla ilgili çok ciddi bir yapı oluşturduk. Transferlerde aceleci değiliz. Çünkü 1-2 mevki transfer yapıp transferimizi kapatacağız. Keçiörengücü kulübü genç oyuncuları fırsat bulduğu ve bizlerin de onlara değer verdiği bir yapı içerisinde."

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Püren: Transferde aceleci değiliz
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Püren: Transferde aceleci değiliz
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Püren: Transferde aceleci değiliz
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Püren: Transferde aceleci değiliz
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Püren: Transferde aceleci değiliz
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Püren: Transferde aceleci değiliz
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Püren: Transferde aceleci değiliz

KEÇİÖRENGÜCÜ, Transfer, Ankara, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Püren: Transferde aceleci değiliz - Son Dakika Spor


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