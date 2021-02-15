Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Antrenman, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 22. haftasında 19 Şubat Cuma günü sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün daha ara verildi