Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
15.02.2021 18:27
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 22. haftasında 19 Şubat Cuma günü sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 22. haftasında 19 Şubat Cuma günü sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Keçiören Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.
Antrenman, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.
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