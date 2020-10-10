Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 5. haftada deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Çabukluk ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla son buldu.