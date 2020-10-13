Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 5. haftada deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Çabukluk ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular daha sonra ofansif atak çalışması yaptı.

Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

Futbolculardan sakatlığı devam eden Burak Aydın'ın idmana katılmadığı bildirildi.