Ankara Keçiörengücü yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

Başkent ekibi, bu sezon oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alıp, 37 puan topladı.

Ligde geride kalan hafta Altay 'ı deplasmanda 4-0 mağlup edip, averajla 5. sıraya yüksen eflatun-beyazlı ekip, Ümraniyespor'u da yenip çıkışını sürdürmeye ve play-off sıralamasında yerini sağlamlaştırmaya çalışacak.

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