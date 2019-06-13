Ankara keçisi tiftiğinin değeri artıyor
59 dakika önce
Ankara keçisinden elde edilen ve dünya tekstilinde en değerli lif kaynağı olarak görülen tiftiğin Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından açıklanan 2019 yılı fiyatları ilk kez geçen seneki 30 liralık devlet desteğini geçti.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:53
keçisinden elde edilen ve dünya tekstilinde en değerli lif kaynağı olarak görülen tiftiğin Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından açıklanan 2019 yılı fiyatları ilk kez geçen seneki 30 liralık devlet desteğini geçti.
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