Son Dakika Haberleri: Ankara keçisi tiftiğinin değeri artıyor
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Ankara keçisi tiftiğinin değeri artıyor

59 dakika önce

Ankara keçisinden elde edilen ve dünya tekstilinde en değerli lif kaynağı olarak görülen tiftiğin Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından açıklanan 2019 yılı fiyatları ilk kez geçen seneki 30 liralık devlet desteğini geçti.

Ankara keçisi tiftiğinin değeri artıyor, System.String[]
Ankara keçisinden elde edilen ve dünya tekstilinde en değerli lif kaynağı olarak görülen tiftiğin Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından açıklanan 2019 yılı fiyatları ilk kez geçen seneki 30 liralık devlet desteğini geçti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:53 
damızlık, ankara, Ekonomi
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