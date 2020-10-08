Ankara keçisi varlığı, doğduğu topraklarda yeniden artıyor - Son Dakika

Ankara keçisi varlığı, doğduğu topraklarda yeniden artıyor

08.10.2020 13:03
Ankara keçisi varlığı, doğduğu topraklarda yeniden artıyor, System.String[]

Ankara keçisi varlığı, doğduğu topraklarda yeniden artıyorANKARA keçisi varlığını artırmayı amaçlayan 'Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törenle, 146 yetiştiriciye 676 damızlık teke dağıtıldı.

Ankara keçisi varlığı, doğduğu topraklarda yeniden artıyor

ANKARA keçisi varlığını artırmayı  amaçlayan 'Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törenle, 146 yetiştiriciye 676 damızlık teke dağıtıldı.

Güdül'de düzenlenen 'Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' açılış törenine Bakan Pakdemirli'nin yanında AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Zeynep Yıldız ve Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın katıldı. Bakan Pakdemirli, 2002 yılında küçükbaş hayvan sayısının yarı yarıya düşerek, 32 milyon başa kadar gerilediğini söyledi. 18 yılda küçükbaşa verdikleri desteklerle bu gidişe 'dur' dediklerini vurgulayan Pakdemirli, "2020 yılında koyun sayımızı yüzde 70 artışla 42,7 milyon başa, keçi sayımızı yüzde 82 artışla 12,4 milyon başa, toplam küçükbaş hayvan sayımızı yüzde 72 artışla, 55,1 milyon başa çıkardık" dedi.

Son 2 yılda ise, yakaladıkları yaklaşık yüzde 20 artışla, 9 milyon küçükbaş hayvanı sürülere kattıklarını ifade eden Pakdemirli, "18 yılda küçükbaş hayvan varlığı, dünyada yüzde 25 artmış ve AB ülkelerinde yüzde 12 gerilemişken, Türkiye'deki yüzde 72 artış, yaptığımız bütün bu çalışmaların net göstergesidir. Türkiye, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci sıradadır" ifadelerini kullandı.'TİFTİK KEÇİ SAYISI 241 BİN BAŞA ULAŞTI'Pakdemirli, 2023 yılında her bir vatandaş için 1 küçükbaş hayvan hedefi koyduklarını, bu hedef doğrultusunda, hız kesmeden, yeni stratejilerle yola devam edeceklerini belirtti. Tiftik keçisi varlığının son 30 yılda azaldığını anımsatan Pakdemirli, "1991'de 1,2 milyon baş olan tiftik keçisi, 2009'da 147 bin başa kadar düştü. Ancak son 11 yılda sağladığımız destekler ve projeler sayesinde, bu azalışı durdurduk ve yüzde 64 artışla bu sayıyı 241 bin başa ulaştırdık. İnşallah bu artış bundan sonra da güçlü bir şekilde devam edecek" diye konuştu.'KOYUN BAŞINA 20 LİRA DESTEK'Bakan Pakdemirli, tiftik üretimi noktasında, yetiştiricilere çok önemli destekler sağladıklarını söyleyerek, şunları kaydetti: "Oğlak tiftiği için kilo başına 30 lira, Anamal tiftiğine 28 lira, Tali tiftiğine ise 20 lira destek veriyoruz. Bu kapsamda son 10 yılda, 4 bin 756 yetiştiricimizin bin 856 ton tiftiği için 38 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Hayvan başına 25 lira anaç koyun-keçi desteğimiz de devam ediyor. 5 ilimizde 2,8 milyon lira hibe desteği ile Koç-Teke Merkezi kurduk. Bu merkezlerden koç-teke alımına yüzde 50 hibe ödüyoruz. Çoban istihdamı yapan küçükbaş işletmelerimize de, yıllık 5 bin lira destek sağlıyoruz. Ankara tiftik keçisine, anaç koyun-keçi desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz. Bunun yanında, sözleşmeli üretim kapsamında tiftik üretimi yapan yetiştiricilerimize tiftik desteğine ilave olarak kilo başına 10 lira destek vereceğiz."156 YETİŞTİRİCİYE DAĞITILDI

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından, proje kapsamında 13 ilçeden 146 yetiştiriciye toplam 676 damızlık teke dağıtımı yapıldı. 2008 yılına kadar düşüş eğiliminde olan ve 66 bin seviyelerine kadar düşen Ankara keçisi varlığının, bakanlığın uyguladığı proje ve desteklerle 2020 yılı itibarıyla iki katın üzerinde artış gösterdiği belirtildi. Projeyle, Ankara keçisinin doğduğu topraklarda yeniden canlandırılması hedeflenirken, yetiştiricilerin elinde bulunan Ankara keçisi sürülerine, yüksek vasıflı genç tekelerin katılımıyla kan değişimi sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Türkiye'deki Ankara keçisi varlığının yüzde 75'i Ankara'da bulunuyor.

Ankara keçisi varlığı, doğduğu topraklarda yeniden artıyor
Ankara keçisi varlığı, doğduğu topraklarda yeniden artıyor
Ankara keçisi varlığı, doğduğu topraklarda yeniden artıyor
Ankara keçisi varlığı, doğduğu topraklarda yeniden artıyor
Ankara keçisi varlığı, doğduğu topraklarda yeniden artıyor

Bekir Pakdemirli, Damızlık, Ankara, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ankara keçisi varlığı, doğduğu topraklarda yeniden artıyor - Son Dakika Ekonomi

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