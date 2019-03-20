Son Dakika Haberleri: Ankara Keçisi ve Tiftik Çalıştayı

Ankara Keçisi ve Tiftik Çalıştayı

1 saat önce

Ankara keçisi ve tiftik üretiminin artırılarak dünya pazarlarına açılması amacıyla çalıştay gerçekleştirildi.

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Ankara keçisi ve tiftik üretiminin artırılarak dünya pazarlarına açılması amacıyla çalıştay gerçekleştirildi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ataköşk Otel'de düzenlenen "Ankara Keçisi Doğduğu Topraklarda Yeniden Canlanıyor" konulu Ankara Keçisi ve Tiftik Çalıştayına sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve akademisyenler de katıldı. Ankara keçisi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, tiftik verim ve kalitesiyle farkındalığının artırılması amacıyla düzenlenen çalıştayda, ürünlerin dünya pazarlarına taşınması önerileri değerlendirildi.

Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, çalıştayda yaptığı konuşmada, Ankara keçisi ve tiftiğinin bu ili diğerlerinden ayıran önemli bir değer olduğunu söyledi.

Bu değerin geçmişte ihmal edildiğini belirten Erkılıç, "Ankara keçisi ve tiftiği Türkiye için hem ekonomik hem de kültürel bir miras. Bu değeri tekrar eski yerine getirmek amacıyla bu çalıştayı başlattık." dedi.

Erkılıç, çalıştayla Ankara keçisi üreticilerinin refah düzeyini de artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hedef dünyaya pazarlamak

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz da başkentin tarım sektöründeki önemine dikkati çekti. Çalıştayın özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricilerine katkı sağlayacağını vurgulayan Korkmaz, "Ankara keçisi ve tiftik üretiminin artırılması ve dünya pazarlarına satılması için çalışmalar yaptık. Bu çalıştayda, elde edilen sonuçlar anlatılacak." diye konuştu.

Çalıştayda çiftçilere, hayvanlar için kullanılan ultrason cihazı hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Ekonomi
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