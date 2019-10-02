Ankara keçisine verilen destek meyvelerini veriyor

Tarım ve Orman Bakanlığının Ankara keçisine yönelik proje ve destekleri meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında Ankara keçisi varlığı son 10 yılda iki kat artış gösterdi.



Ankara denilince akla ilk gelen ve Türkiye'deki toplam varlığının yüzde 75'ini başkentte barındıran Ankara keçisinin popülasyonu, 2008 yılına kadar düşme eğilimi içerisindeydi. Bu eğilime son vermek isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı, "Halk Elinde Islah ve Tiftik Desteği ve Anaç Keçi Desteği" projelerini uygulayarak bu türün sadece kitaplarda kalmasının önüne geçti. 2008'e kadar Ankara'da 66 bin 459'a kadar düşen Ankara keçisi varlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı proje ve desteklerle 2018 yılı itibarıyla iki katın üzerinde artış göstererek 166 bin civarına çıktı. Uygulanan projeler kapsamında son 13 yılda başkentte Ankara keçisine ve tiftiğine yaklaşık 45 milyon lira destek verildi. 2018 yılında 303 işletmede üretilen 164 ton tiftik için kilogram başına 30 lira olmak üzere yaklaşık 5 milyon lira tiftik desteği, Halk Elinde Islah ve Gen Kaynaklarını Koruma ve Geliştirme Projesi kapsamında 63 işletmedeki yaklaşık 44 bin baş hayvan için ise yaklaşık 2.5 milyon lira verildi. Ayrıca 100 bin baş hayvan için 2.5 milyon lira anaç keçi desteği uygulandı.



Ankara keçisi kültürel miras niteliğinde



Ankara keçisinin ekonomik değerinin yanı sıra Türkiye ve Ankara açısından önemli bir kültürel miras niteliğinde olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ankara keçisinin en önemli verimi tiftiktir. Dünyada elmas lif olarak kabul görmesiyle de bilinen kıymetli bir üründür. Bu sebeple Ankara keçisi yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak bir dönemin yok olmaya yüz tutan bu değerini layık olduğu noktaya taşımakta kararlıyız. Ankara keçisinden elde edilen ve ekonomik değeri yüksek olan tiftiğin verim ve kalitesini yükselterek, üreticimizin refaha ulaşması için desteklerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz" dedi. - ANKARA