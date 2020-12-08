Ankara kedisi tilkiye karşı - Son Dakika

Ankara kedisi tilkiye karşı
08.12.2020 11:44
- Ankara kedisi tilkiye karşı Başkent'te şehre inen bir tilki ile kedinin karşılaşma anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.
- Ankara kedisi tilkiye karşı
ANKARA - Başkent'te şehre inen bir tilki ile kedinin karşılaşma anları bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kedinin tilkiyi kovalaması dikkat çekti.
Çankaya İlçesi Muharrem Dalkılıç Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar ilginç bir ana tanıklık etti. Doğal hayatından uzaklaşan bir tilki parkta dolaşırken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bu sırada ortaya çıkan bir kedinin tilkiye kafa tutarak kovalaması da vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaşlar tilkinin zarar görmemesi için belediye ekiplerine haber verdi. Tilkinin vahşi bir hayvan olması dolayısıyla belediye ekipleri de durumu Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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