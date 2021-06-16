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Kendi makinelerini yaptılar, ilk işleri ihracat oldu (1) - Son Dakika

Kendi makinelerini yaptılar, ilk işleri ihracat oldu (1)

16.06.2021 11:09

İki mühendis girişimci, konteynerlerin doğru şekilde istiflenmesi ve yer değiştirmesinde kullanılan elleçleme makinesini yerli olarak üretip, az sayıda ve güçlü rakiplerin bulunduğu bir alanda ihracat başarısı yakaladı.

İki mühendis girişimci, konteynerlerin doğru şekilde istiflenmesi ve yer değiştirmesinde kullanılan elleçleme makinesini yerli olarak üretip, az sayıda ve güçlü rakiplerin bulunduğu bir alanda ihracat başarısı yakaladı.

Teknopark Ankara'da faaliyet gösteren KALSYS, 2019'da çelik konstrüksiyon ve vinç sanayindeki ithal ürünlere bağımlılığı azaltmak ve alt sistemleri yerlileştirmek hedefiyle kuruldu.

KALSYS Kaldırma Sistemleri Kurucu Ortağı Haluk Kaya, AA muhabirine, Avrupalı üreticilerin söz sahibi olduğu konteyner elleçleme makinesi üretmek için yola çıktıklarını söyledi.

Ağırlıklı olarak İsviçreli üreticiler tarafından üretilen bu makinelerin özellikle limanlarda kullanıldığını anlatan Kaya, "Bunlar, uluslararası taşımacılıkta gemilerle nakledilen konteynerleri kıyıya indirmek için limanda kullanılan makineler. Ülkemizde üretilen makineler değil, dünyada ise sayılı ülke tarafından üretiliyorlar." dedi.

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak iki mühendis olarak KALSYS'i kurduklarını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Bir vinç firmasında çalışırken bu konteyner elleçleme makinalarını Almanya'dan satın alıyorduk. Buna kafa yormaya başladık Türkiye'de üretebilir miyiz diye. Projemizi hazırlayıp TÜBİTAK'a başvurduk, Türkiye'de ilk kez üreteceğiz diye. Ülkemiz açısından katma değeri yüksek bir proje olacağını biliyorduk, TÜBİTAK'a bunu doğru şekilde anlatabildik ve kurum destek verdi. 2020 Mayıs ayında projemiz kabul edildi ve çalışmalar başladı. Bu sırada Özbekistan demir yolları ile iletişime geçtik ve ilk makinemizin biraz daha gelişmiş bir versiyonunu üretmeye başladık ve bitirdik. Şubat ayında ilk sevkiyatımızı Özbekistan demir yollarına yaptık."

Bu makinelerin elektrikli, hidrolik, gemiler için olan, birden fazla konteyneri taşıyabilen çeşitli versiyonları olduğunu anlatan Kaya, ürün çeşitliliği için Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini, kısa sürede farklı makinelerin üretimine başlamayı hedeflediklerini belirtti. Haluk Kaya, "İlk hedefimiz ülke pazarında Türkiye limanlarında özellikle Avrupalı rakiplerimizin yerini alabilmek. Sonraki hedefimiz Orta Doğu ve Türk cumhuriyetlerinde söz sahibi olabilmek. En sonunda Avrupa pazarıyla tüm dünyaya açılmayı hedefliyoruz." dedi.

Salgında artan ihtiyaç fırsat oldu

Salgın döneminde uluslararası ticaretin öneminin daha güçlü hissedildiğini dile getiren Kaya, konteyner ve bunları taşıyan makineler olmadan bu sürecin sağlıklı yönetilemeyeceğini belirtti. Kaya, bu anlamada salgın döneminde artan ihtiyacı bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Uzun ömürlü bu makinelerin 15-20 yıl kullanılabildiğine değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'de makineyi satmak istiyorsanız yeni bir ihtiyaç gerekiyor. Yeni makine alımı için limanlardaki müşterilerin yeni yatırım yapması ya da mevcut makinelerin hurdaya çıkması gerekiyor. Şu anda Türkiye'de kısa vadede çok büyük yatırımlar yok. Uzun vadedeki yatırımlar için araştırmalarımız devam ediyor. Bunun dışında Türkiye'deki birkaç limanla görüştük. Bu firmaların ilk tepkileri çok olumlu, zaten Avrupa'dan belli markalara mahkum kalmışlar, sürekli buralardan satın alınmış makineler. Bunun dışında servisi, bakımı için de sürekli yurt dışından yedek parça almak zorundalar. Buradan müdahale edebilecek bir ekip, yedek parçası Türkiye'de üretilen bir makine çok sempatik geliyor görüştüğümüz firmalara.

Rakiplerimize baktığımızda son 3 yılda satılan makine sayısı 250-300 civarında görünüyor. Bu kadar uzun ömürlü bir makinenin bu kadar adet satıyor olması yüksek bir rakam. Dünyadaki liman ve vinç sayılarını düşünürseniz pazar payı çok yüksek. Avrupa'da 1-2 marka pazar payının yüzde 60'ına sahip. İlk hedefimiz Türkiye'de satılan makinelerin yüzde 50'sini yapmak, sonra Türkiye'de sadece KALSYS satmak. En kısa sürede yurt dışına açılmak. Özbekistan demir yolları çalışmamızdan, teknik mühendislik danışmanlığımızdan çok memnun kaldı. Özbekistan'da bu makinenin kullanılabileceği yaklaşık 16 bölgeleri var. Diğer 14'ü yatırım kapsamında. İlk etapta birkaç ay içerisinde Özbek demir yollarından yine 2 adet sipariş bekliyoruz."

Kendi makinelerini yaptılar, ilk işleri ihracat oldu (1)
Kendi makinelerini yaptılar, ilk işleri ihracat oldu (1)
Kendi makinelerini yaptılar, ilk işleri ihracat oldu (1)
Kendi makinelerini yaptılar, ilk işleri ihracat oldu (1)
Kendi makinelerini yaptılar, ilk işleri ihracat oldu (1)

Özbekistan, İhracat, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kendi makinelerini yaptılar, ilk işleri ihracat oldu (1) - Son Dakika Ekonomi


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