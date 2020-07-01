Ankara Kent Konseyi 1 yaşında - Son Dakika

Sürdürülebilir kalkınma, hemşehrilik hukuku, kentli hakları ve iyi yönetişim amacı ile 500'e yakın bileşeniyle hizmet veren Ankara Kent Konseyi, katılım, müzakere, paylaşım ve hoşgörü kültürü ilkeleriyle çalıştığı bir yılını doldurdu.



Demokratik katılımcı kent yönetimini hayata geçirmek üzere yaklaşık 500 paydaşın bir araya geldiği ve gönüllü temsilcilerden oluşan Ankara Kent Konseyi, birinci yılını doldurdu. İlk genel kurulunu 29 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştiren Ankara Kent Konseyi, "ortak akıl" ilkesiyle çalışarak yoğun bir mesai harcıyor. Yönetilebilirlik ve tam katılım ilkelerini esas alan Ankara Kent Konseyi, kentin ihtiyaçlarını izleyerek raporlar hazırlıyor ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projelere imza atıyor.



Birinci yılında kurumsallaşma, birbirini tanıma ve bileşenlerin potansiyelini görme adına önemli bir dönemi geride bırakan Ankara Kent Konseyi, ikinci yılına girerken tüm kente çalışmalarını tanıtma, eksikliği hissedilen bileşenlere erişerek Kent Konseyi'ni genişletme ve geliştirmeyi hedefliyor. Apartman, site, sokak, mahalle ve semt düzeyinden başlayan katılımcılık anlayışını tüm paydaşlarla birlikte geliştirmeye yönelik hedefler belirleyen Kent Konseyi, Türkiye'deki diğer kent konseyleri ile de ilişkileri güçlendirmeyi planlıyor.



"Büyükşehir Belediyesine ilettiğimiz tavsiyelerimiz tek tek hayata geçiyor"



Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Hedeflerimizi ve ilkelerimizi bileşenlerimizle birlikte belirledik ve bunlara bağlı kalarak bir yıl boyunca çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların sonuç vermesi en büyük motivasyonumuz. Büyükşehir Belediyesine ilettiğimiz tavsiyelerimiz tek tek hayata geçiyor. Paylaşmanın, dayanışmanın, çözüm odaklı çalışmanın kent kültürünün temelini oluşturduğunu uygulayarak yaşadık ve bütün kentler için iyi bir örnek oluşturduk" dedi.



Bir kentli olarak bu platformun doğal bir parçası olduklarını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, Kent Konseyi'ne ve bileşenlerine teşekkür ederek, "Bir yıldır Kent Konseyimizin çalışmaları, çalışmalarındaki azim ve coşku bu kentin hepimizin olması yolunda atılan çok önemli bir adım" dedi.



Kent Konseyi'nin proje, öneri ve tavsiyelerini dikkat aldıklarını vurgulayan Başkan Yavaş, "Ankara Kent Konseyi, benim ve Büyükşehir Belediyesinin en büyük destekçisi oldu. Aldığımız her kararda, yaptığımız her çalışmada onların da sözüne kulak veriyoruz. Bir anlamda benim ve belediyemizin vicdanı oluyorlar" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA