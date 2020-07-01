Ankara Kent Konseyi 1 yaşında - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi 1 yaşında

Sürdürülebilir kalkınma, hemşehrilik hukuku, kentli hakları ve iyi yönetişim amacı ile 500'e yakın bileşeniyle hizmet veren Ankara Kent Konseyi, katılım, müzakere, paylaşım ve hoşgörü kültürü ilkeleriyle çalıştığı bir yılını doldurdu.

Sürdürülebilir kalkınma, hemşehrilik hukuku, kentli hakları ve iyi yönetişim amacı ile 500'e yakın bileşeniyle hizmet veren Ankara Kent Konseyi, katılım, müzakere, paylaşım ve hoşgörü kültürü ilkeleriyle çalıştığı bir yılını doldurdu.

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Para için vatandaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahısa müebbet hapis cezası verildi


Demokratik katılımcı kent yönetimini hayata geçirmek üzere yaklaşık 500 paydaşın bir araya geldiği ve gönüllü temsilcilerden oluşan Ankara Kent Konseyi, birinci yılını doldurdu. İlk genel kurulunu 29 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştiren Ankara Kent Konseyi, "ortak akıl" ilkesiyle çalışarak yoğun bir mesai harcıyor. Yönetilebilirlik ve tam katılım ilkelerini esas alan Ankara Kent Konseyi, kentin ihtiyaçlarını izleyerek raporlar hazırlıyor ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projelere imza atıyor.


Birinci yılında kurumsallaşma, birbirini tanıma ve bileşenlerin potansiyelini görme adına önemli bir dönemi geride bırakan Ankara Kent Konseyi, ikinci yılına girerken tüm kente çalışmalarını tanıtma, eksikliği hissedilen bileşenlere erişerek Kent Konseyi'ni genişletme ve geliştirmeyi hedefliyor. Apartman, site, sokak, mahalle ve semt düzeyinden başlayan katılımcılık anlayışını tüm paydaşlarla birlikte geliştirmeye yönelik hedefler belirleyen Kent Konseyi, Türkiye'deki diğer kent konseyleri ile de ilişkileri güçlendirmeyi planlıyor.


"Büyükşehir Belediyesine ilettiğimiz tavsiyelerimiz tek tek hayata geçiyor"


Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Hedeflerimizi ve ilkelerimizi bileşenlerimizle birlikte belirledik ve bunlara bağlı kalarak bir yıl boyunca çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların sonuç vermesi en büyük motivasyonumuz. Büyükşehir Belediyesine ilettiğimiz tavsiyelerimiz tek tek hayata geçiyor. Paylaşmanın, dayanışmanın, çözüm odaklı çalışmanın kent kültürünün temelini oluşturduğunu uygulayarak yaşadık ve bütün kentler için iyi bir örnek oluşturduk" dedi.


Bir kentli olarak bu platformun doğal bir parçası olduklarını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, Kent Konseyi'ne ve bileşenlerine teşekkür ederek, "Bir yıldır Kent Konseyimizin çalışmaları, çalışmalarındaki azim ve coşku bu kentin hepimizin olması yolunda atılan çok önemli bir adım" dedi.


Kent Konseyi'nin proje, öneri ve tavsiyelerini dikkat aldıklarını vurgulayan Başkan Yavaş, "Ankara Kent Konseyi, benim ve Büyükşehir Belediyesinin en büyük destekçisi oldu. Aldığımız her kararda, yaptığımız her çalışmada onların da sözüne kulak veriyoruz. Bir anlamda benim ve belediyemizin vicdanı oluyorlar" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kent Konseyi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi 1 yaşında - Son Dakika

Son Dakika

17:02 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:31 Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi 16:25 Para için vatandaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahısa müebbet hapis cezası verildi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:41 Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı 14:32 Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı
17:02
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
16:45
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
16:30
Para için vatandaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahısa müebbet hapis cezası verildi
16:24
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
16:21
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
16:05
Bikinisi açılan 43 yaşındaki ünlü sunucu Michelle Hunziker'in göğsü göründü
15:43
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
15:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 17:12:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Kent Konseyi 1 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]