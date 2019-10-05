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Ankara Kent Konseyi 2. Olağan Genel Kurulu

1 saat önce

Ankara Kent Konseyi 2. Olağan Genel Kurulu toplantısı, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki partiler, esnaf odalarının temsilcileri ve gönüllülerin katılımıyla yapıldı.

Ankara Kent Konseyi 2. Olağan Genel Kurulu, System.String[]

Ankara Kent Konseyi 2. Olağan Genel Kurulu toplantısı, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki partiler, esnaf odalarının temsilcileri ve gönüllülerin katılımıyla yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, eylül ayı içerisinde yapmaları gereken Genel Kurulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara hemşehriliğini kabul edişinin 97. yıl dönümü nedeniyle bugüne ertelediklerini söyledi.

Ankara Kent Konseyi'nde, 5,5 milyon nüfuslu Ankaralıları doğal üye olarak gördüklerini belirten Yılmaz, din, dil ırk ve ideolojik ayrım yapmadan kentin kalkınması ve sağlıklı bir çevreye erişmesi için çalışmaları sürdürmek istediklerini aktardı.

Yılmaz, "Buralar hiç kimsenin kimlik arayışına zemin hazırlayacak yerler değildir. Burada herkes bir diğerinin yol arkadaşı, yareni, kardeşidir. Herkesin Ankara için birliktelik kurduğunun bilincindeyiz." diye konuştu.

"Mobil uygulama ile yaptığımız projeleri halkımıza soracağız"

Genel kurulda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gelişmiş ülkelerdeki belediye başkanlarının daha sağlıklı bir kent inşa etmek için planlamalar yaptığını belirterek, Kent Konseyi'nin, "Ankara'da daha sağlıklı nasıl yaşanılabilir?" ve "Ankara'da daha keyifli bir hayatı nasıl yaşarız?" şeklindeki soruları araştırmak için toplandığını aktardı.

Yavaş, "Belediye meclisi üyeleri yetmiyor, kent konseyi de yetmeyecek. Halkın tümünü bu icraatlara nasıl dahil edeceğimizi araştırıyoruz. Bunun için bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Bu mobil uygulama ile yaptığımız projeleri halkımıza soracağız. Sizlerden gelen fikirleri derleyip toparlayıp istatistiklerle ortaya koyacağız. Her şeyimizle şeffaf olacağız." dedi.

"Benim tamamen namusuma kalmış bir hadisedir"

Ankara'da şebeke suyu ile ilgili yapılan tartışmalara değinen Yavaş, suyun temiz ve güvenli olduğunu vurguladı. Musluklardan akan suda sorun olduğu yönünde iddialarda bulunanlara tepki gösteren Yavaş, "Eğer şehrin sularında bir sorun olursa Mansur Yavaş olarak net bir şekilde ortaya koyarım. Hiçbir şekilde gözlerden kaçırmam. Bu benim tamamen namusuma kalmış bir hadisedir. Dolayısıyla bunun üzerinden polemik yapanlar da 'polemiklerinde boğulsunlar' diyorum." ifadesini kullandı.

"En güzel fikirleri ortaya çıkaracağına inanıyorum"

Kent Konseyi'nin önemine dikkati çeken Yavaş, Kent Konseyi'nde, siyasi parti grup temsilcileri arasında ayrım yapmayacağını söyledi. Yavaş, "Kent Konseyi'nden çıkacak kararlar, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geldiği takdirde ben en azından kendi adıma bir an evvel bu fikirleri, dilekleri gerçekleştirme konusunda söz veriyorum.İnşallah Ankara'mız için her görüşten insanların bir araya gelerek en güzel fikirleri ortaya çıkaracağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Tavsiye kararları

Açıklamaların ardından Kent Konseyi Divanı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunacağı tavsiye kararlarını katılımcılara anlattı.

Tavsiye kararlarında, Bitkilendirme-Ağaçlandırma, Bitkisel Eylem Planı, İklim Eylem Planı, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri, Tarım Envanteri Çalışması ve Sıfır Atık konuları yer aldı.

Kent Konseyi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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