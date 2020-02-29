Ankara Kent Konseyi, 3. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi 3. Olağan Genel Kurul toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Üniversite temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, Ankara Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, esnaf odaları temsilcileri ve gönüllülerin katıldığı toplantı genelinde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen saldırı sonucu İdlib'te şehit olan Mehmetçikler anıldı.



Toplantı öncesi salonu dolduran kişilerle birlikte İdlib'te şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu personel ve tüm şehitler adına saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Ankara'ya özgü tanıtım videosunun izlenmesinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.



"80 milyonun ocağına ateş düştü"



Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi'nin faaliyetleri ve öneminden bahsederek, "500'e yakın katılımla acı günümüzde bizlerle birlikte olanlara şükranlarımı sunuyorum. Genel Kurulumuz, yönetmelik gereği yılda 2 defa yapılır. 33 canımızın şehit düştüğü gecenin sabahında tüm yurda ateş düştü. Canlarımızı anmak için toplantımızı onların ruhlarına saygı amacıyla düzenledik. 33 ocağa ateş düşmedi, 80 milyonun ocağına ateş düştü. Evlatlarımız, kardeşlerimiz; birliğimiz için canlarını verdi. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Buradaki birlik ve beraberlik tüm Türkiye'ye örnek olur"



ATO Başkanı Gürsel Baran, İdlib'teki saldırıda şehit düşen Mehmetçikleri anarak, Kent Konseyi kapsamında birlik ve beraberlik gösteren AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti temsilcilerine teşekkür etti. Birlik ve beraberlik ruhunun tüm Türkiye'ye sirayet etmesinin önemine vurgu yapan Baran, "Hepimizin başı sağ olsun. Dünyadaki en maliyetli coğrafyadayız. Bunlara hazır olmalıyız. 40 yıldır, dünyanın en maliyetli coğrafyasında, en azgın terör örgütleriyle mücadele eden ve dimdik bugüne kadar gelen bir ülkeyiz. Bu bize has bir özellik. Dünyada bunu başarabilecek bir başka ülke yoktur. Bu ülkeyi yönetmek, vatandaş olmak, polis olmak da çok zordur. Problemli bir coğrafyada mücadele veriyoruz. Bütün güvenlik kuvvetlerimize başarılar diliyorum. Allah böyle bir acıyı bir daha bize yansıtmasın. Bugün çok duygulandım. Özlenen bir tablo var. 4 partimizin milletvekilleri ve grup başkan vekilleri burada. Hiçbir görüş, ideoloji ayırt edilmeden Ankara'nın tüm paydaşları burada. Birliğe, beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bugünlerde, inşallah bütün Türkiye'ye örnek olur" şeklinde konuştu.



"Artık kabuğuna sığmayan bir Ankara var"



ATO Başkanlığı görevini 3 yıldır yürüttüğünü ifade eden Baran, "Hep ifade ettim, Ankara, ihmal edilmiş bir şehir. Hak ettiğini bugüne kadar bulamamış bir şehir. Bugün sağlanan tablo, kötü kaderin değiştiğini ifade ediyor. İnanıyorum ki bu kadar paydaşın bir araya geldiği bu tablodan bereket çıkacaktır. İnşallah, yakın zamanda şehir merkezinden, havaalanına bir metro hattı projesi yakında başlayacak. 26 yıldır Ankara'da milli maç oynanmadı. Maalesef stadımız yok. İlçelerimizde stadyum var, bütün şehirlerde var ama Ankara'da yok. İnanıyorum ki; çok kısa zamanda bunu da hep beraber başaracağız. Artık kabuğuna sığmayan bir Ankara var" diye konuştu. - ANKARA